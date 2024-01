Aktuell Land

Träger der Akademie Deutsche Pop stellt Geschäftsbetrieb ein

Das Trägerunternehmen von 14 Standorten der privaten Akademie Deutsche Pop, die Music Support Group GmbH, hat seinen Geschäftsbetrieb eingestellt. Dies sei zum 3. Januar geschehen, teilte der vorläufige Insolvenzverwalter Rolf Pohlmann am Freitag mit. Betroffen sind nach seiner Auskunft rund 3500 Studenten und 150 Mitarbeiter. Das Unternehmen hatte am 30. November 2023 Antrag auf Insolvenz gestellt. Das Insolvenzverfahren sei noch nicht eröffnet. Die Deutsche Pop hat in Deutschland 13 Standorte, einen davon in Kornwestheim bei Stuttgart, und einen in Wien.