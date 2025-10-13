Totes Baby in Müllsack gefunden - Zeugenaufruf

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein toter Säugling ist in einem Müllsack in der Nähe eines Spielplatzes in Maulburg (Kreis Lörrach) entdeckt worden. Nach dem grausigen Fund am Freitag hat die Kripo eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, wie die Polizei mitteilte. Ob das männliche Baby lebendig ausgesetzt wurde, war bislang unklar. Weitere Details nannte die Polizei wegen der laufenden Ermittlungen vorerst nicht. Wer etwas Verdächtiges rund um den Waldspielplatz gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.