Toter Schweizer am Rheinufer: Totschlagsprozess im Dezember

Nach dem gewaltsamen Tod eines Schweizers am Rheinufer in Jestetten (Kreis Waldshut) steht vom 11. Dezember an ein 39-Jähriger wegen Totschlags vor dem Landgericht Waldshut-Tiengen. Das teilte das Gericht am Dienstag mit. Dem Mann aus Lettland wird vorgeworfen, das 31 Jahre alte Opfer Anfang Juni an einer kleineren Badestelle mit einem massiven Holzstück erschlagen zu haben.