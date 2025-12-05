Toter nach Brand in Haus entdeckt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Mann ist nach einem Brand in seinem Haus in Dettingen an der Erms im Kreis Reutlingen tot aufgefunden worden. Eine Zeugin hatte sich aus Sorge zu dem Bewohner aufgemacht, da sie mehrere Tage nichts mehr von ihm gehört hatte, wie der Polizeisprecher sagte. Daraufhin bemerkte sie, dass es in dem Haus brennt. Sie alarmierte den Notruf.

Einsatzkräfte fanden einen Schwelbrand vor und konnten diesen löschen. Sie entdeckten schließlich auch den Toten. Genaueres zu dem Brand am Donnerstag blieb zunächst unklar. Hinweise auf ein Fremdverschulden gab es nicht.