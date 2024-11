Toter Lkw-Fahrer – Tatverdächtige in U-Haft

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach der tödlichen Schlägerei zwischen vier Lastwagenfahrern in Baden-Württemberg sitzen zwei Tatverdächtige laut Polizei in Untersuchungshaft. Die beiden Usbeken im Alter von 35 und 45 Jahren seien am Sonntag einem Haftrichter beim Amtsgericht Schwäbisch Hall vorgeführt worden, welcher die beantragten Haftbefehle in Vollzug gesetzt habe, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der Haftbefehl gegen einen dritten Tatverdächtigen, einen 41-jährigen Usbeken, sei gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt worden. Das 34 Jahre alte Opfer sei Ukrainer gewesen, teilte ein Sprecher der Polizei mit.

Streit eskaliert

Zwischen den vier Lkw-Fahrern war nach Polizeiangaben auf einem Parkplatz im Industriegebiet in Oberrot (Kreis Schwäbisch Hall) am Samstagabend ein Streit eskaliert. Es sei zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Der 34-Jährige starb noch am mutmaßlichen Tatort, wie es in einer früheren Mitteilung hieß. Die drei Tatverdächtigen wurden daraufhin in unmittelbarer Nähe festgenommen.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern noch an. Angaben zum genauen Tathergang, einem möglichen Motiv sowie den Hintergründen für den Streit machte ein Polizeisprecher nicht. Der Inhalt des Streits sei aber ein wesentlicher Bestandteil der Ermittlungen, so der Sprecher.