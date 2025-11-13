Toter in Wiesloch - Leiche wird obduziert

Die Kriminaltechnik untersucht die Leiche eines Mannes, die am Mittwoch am Bahnhof von Wiesloch gefunden wurde.

Nach dem Fund eines Toten in der Nähe des Bahnhofs von Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) soll die Leiche gegen Mittag obduziert werden. Dies teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Weitere Angaben machte sie zunächst nicht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Falls gehen weiter.

Der Tote war am Mittwoch gegen kurz vor 5.00 Uhr auf einem Fuß- und Radweg zwischen einem Parkhaus, dem Busbahnhof und Bahnhof von einem Zeugen entdeckt worden. Der Körper wies Verletzungen auf. Wann der Mann starb, war zunächst unklar.

Ob der Mann an seinen Verletzungen gestorben sei und ob die Verletzungen auf ein Gewaltverbrechen zurückzuführen seien, werde ermittelt, hatte die Polizei bereits mitgeteilt. Rettungskräfte hätten vor Ort vergeblich versucht, den Mann zu reanimieren. Die Identität des Toten war zunächst unklar.

Der Betrieb am Bahnhof Wiesloch/Walldorf war von dem Einsatz laut Polizei nicht beeinträchtigt. Der Bahnhof liegt zwischen den beiden Städten Wiesloch und Walldorf im Rhein-Neckar-Kreis südlich von Heidelberg.