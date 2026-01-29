Toter in Asylunterkunft - was geschah in Münstertal?

Bitte aktivieren Sie Javascript

In einer Asylunterkunft in Münstertal (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist die Leiche eines 21 Jahre alten Mannes gefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass er umgebracht wurde. Sie hat eine Sonderkommission eingerichtet. Angaben zu einem Verdacht oder einer Festnahme machte ein Sprecher auf Nachfrage nicht.

Spuren deuten auf Gewaltverbrechen

Nach ihren Angaben wurde der leblose Mann aus Afghanistan am Mittwochabend in seiner Unterkunft entdeckt. Spuren am Tatort deuten auf ein Gewaltverbrechen hin, wie es hieß.