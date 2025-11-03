Toter im Keller - Polizei nimmt 43-Jährigen fest

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem Fund einer männlichen Leiche im Keller eines Wohnhauses in Lampertheim (Kreis Bergstraße) sitzt ein Mann in Untersuchungshaft. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung mitteilten, soll der 43-Jährige aus Baden-Württemberg den 36-Jährigen getötet haben.

Tatverdächtiger schweigt zu den Vorwürfen

Demnach wurde der 43-Jährige am Freitag widerstandslos an seiner Arbeitsstätte festgenommen. Am Samstag ordnete ein Haftrichter Untersuchungshaft an. Bislang schweigt er zur Tat. Laut Polizei kannten sich die beiden Männer seit vielen Jahren.



Die Ermittlungen der Mordkommission »Friedrich« dauern an. Ein Tatmotiv ist den Angaben zufolge bislang nicht bekannt.