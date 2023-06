Aktuell Land

Toter am Rheinufer: Polizei geht ersten Hinweisen nach

Nach dem Fund eines toten Mannes am Rheinufer in Jestetten (Kreis Waldshut) hat die Polizei aus der Bevölkerung erste Hinweise erhalten. Ob diese die Ermittlungen voranbringen können, werde überprüft, wie ein Polizeisprecher am Montag auf Anfrage in Waldshut sagte.