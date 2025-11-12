Toter am Bahnhof von Wiesloch gefunden

Die Kriminaltechnik untersucht die Leiche eines Mannes, die am Morgen am Bahnhof von Wiesloch gefunden wurde.

Nahe dem Bahnhof von Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) ist die Leiche eines Mannes gefunden worden. Der Tote sei gegen kurz vor sechs Uhr auf einem Fuß- und Radweg zwischen einem Parkhaus und dem Busbahnhof und Bahnhof von einem Zeugen entdeckt worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Kriminaltechnik sei vor Ort und untersuche die Leiche. Wann der Mann gestorben sei, sei noch unklar.

Der Tote weise Verletzungen auf. Ob der Mann an diesen Verletzungen gestorben sei und ob die Verletzungen auf ein Gewaltverbrechen zurückzuführen seien, werde ermittelt, so der Sprecher. Weitere Details nannte der Sprecher zunächst nicht.

Der Betrieb am Bahnhof Wiesloch/Walldorf ist von dem Einsatz laut Polizei nicht beeinträchtigt.