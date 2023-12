Aktuell Land

Tote Seniorinnen in Schwäbisch Hall: Urteil erwartet

Er soll betagte Damen in ihren Wohnungen brutal erschlagen und eine ganze Region in Angst und Schrecken versetzt haben: Ein 32-Jähriger steht in Heilbronn vor Gericht. Am Freitag soll das Urteil fallen.