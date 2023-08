Aktuell Land

Tote Pflegeschülerin im Wohnheim wird obduziert

Nach dem Fund einer Frauenleiche in einer Wohnung in Stuttgart wird die 32-Jährige am Freitag obduziert. Davon erhofft sich die Polizei genauere Erkenntnisse zu den Umständen des Verbrechens, wie eine Sprecherin mitteilte. Bei dem Opfer handelt es sich um Krankenpflegerin in Ausbildung.