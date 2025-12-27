Tote Person nach Wohnungsbrand in Stuttgart

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einem Wohnungsbrand in Stuttgart-Mitte ist eine Person gestorben. Als die Feuerwehr am späten Abend vor Ort ankam, drang bereits Rauch aus der Wohnung, wie ein Sprecher mitteilte.

Feuerwehrleute betraten das Haus demnach mit Atemschutz und fanden in der Brandwohnung eine leblose Person. Diese starb trotz Reanimationsmaßnahmen noch vor Ort. Eine weitere Person wurde mit leichten Verletzungen aus dem Haus gerettet. Den Brand brachte die Feuerwehr den Angaben nach schnell unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in die Nacht an. Die Brandursache blieb vorerst unklar. Die Polizei ermittelt dazu.