Tote bei Brand in Giengen an der Brenz war wohl 84-Jährige

Die bei einem Brand in Giengen an der Brenz (Landkreis Heidenheim) entdeckte Tote ist nach ersten Erkenntnissen die 84-jährige Bewohnerin der Brandwohnung. Sie lebte dort alleine, wie ein Polizeisprecher sagte. Die genaue Todesursache der Frau müsse noch geklärt werden, auch die Frage, ob sie infolge des Feuers am Silvestermorgen ums Leben kam. Hinweise auf eine Gewalttat gebe es nicht, hieß es von der Polizei.

Auch die Brandursache ist den Angaben nach noch Teil der Ermittlungen der Kriminalpolizei. Hinweise auf einen möglichen Zusammenhang mit Silvesterfeuerwerk gibt es dem Sprecher zufolge aber nicht.

Ein Bewohner des Mehrfamilienhauses hatte das Feuer laut Mitteilung gegen 9.50 Uhr gemeldet. Die Feuerwehr habe den Brand gelöscht und die Leiche der Frau gefunden. Andere Menschen in dem Haus seien unversehrt geblieben.

Das Innenministerium hatte schon am Donnerstag über das Unglück berichtet, bislang waren aber nur wenige Details bekannt.