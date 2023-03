Tote 89-Jährige in brennender Wohnung: Urteil erwartet

Akten liegen vor einem Prozess in einem Landgericht auf dem Tisch.

Im Fall einer toten 89-Jährigen, die im Januar 2022 in ihrer brennenden Wohnung gefunden worden war, spricht das Landgericht Stuttgart am Dienstag (12.00 Uhr) voraussichtlich ein Urteil. Im Mordprozess ist ein zum Tatzeitpunkt 35 Jahre alter Mann mit äthiopischer Staatsangehörigkeit angeklagt. Ihm wird Mord, besonders schwere Brandstiftung und schwere Freiheitsberaubung vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft hat bereits auf eine lebenslängliche Freiheitsstrafe plädiert.

Der Beschuldigte soll demnach die Frau in ihrer Wohnung in Stuttgart gefesselt und sie durch Einwirkung auf ihren Hals getötet haben. Dann soll er an zwei Stellen Feuer gelegt haben, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Der Verdächtige und die Frau hätten sich wohl gekannt.

Die 89-Jährige war in ihrer verrauchten Wohnung in ihrem Bett liegend gefunden worden. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Zunächst hatten die Ermittler Brandstiftung ausgeschlossen. Später deuteten die Spuren doch auf eine Straftat hin. Der Verdächtige sitzt seit Ende Januar des vergangenen Jahres in Untersuchungshaft. Im Prozess sollte ein Experte prüfen, ob der Mann eingeschränkt schuldfähig sein könnte. Dafür gebe es Anhaltspunkte, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. (Az: 19 Ks 116 Js 6774/22)