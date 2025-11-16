Torspektakel bei Hoffenheim: Eintracht-Frauen siegen 6:4

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt dürfen weiter vom großen Wurf im DFB-Pokal träumen. Im Achtelfinale setzte sich das Team von Trainer Niko Arnautis am Sonntag mit 6:4 (4:2) bei der TSG Hoffenheim durch und schaffte damit den Sprung ins Viertelfinale. Ziel ist das Endspiel, das am 14. Mai 2026 in Köln ausgetragen wird.

In dem spektakulären Duell erzielten Laura Freigang (5. Minute), Rebecka Blomqvist (23.), Geraldine Reuteler (31./57.), Ereleta Memeti (35.) und Nicole Anyomi (65.) die Tore für den Tabellendritten der Bundesliga. Für die vor allem in der Anfangsphase starken Gastgeberinnen waren Tore von Janna Grimm (9.), Franziska Harsch (20.), Jill Janssens (55.) und Valesca Ampoorter (90.+3) nicht genug.

Neben Frankfurt haben auch die beiden Pokalfavoriten VfL Wolfsburg und FC Bayern München ihr Viertelfinal-Ticket gelöst. Wolfsburg gewann bereits am Samstag mit 3:1 gegen den SC Freiburg. Der Titelverteidiger aus München trotzte einer schwachen Anfangsphase und gewann am Ende mit 2:0 bei Zweitligist FC Ingolstadt.