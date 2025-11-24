Torhüter-Tausch: TVB holt Kornecki aus der zweiten Liga

Torhüter Mateusz Kornecki läuft ab sofort für den TVB Stuttgart auf. (Archivbild)

Handball-Bundesligist TVB Stuttgart hat Torhüter Mateusz Kornecki von der HBW Balingen-Weilstetten verpflichtet und im gleichen Zug Schlussmann Daniel Rebmann an den Zweitligisten abgegeben.

Rebmann sei mit dem Wunsch auf die Clubführung zugekommen, sich eine neue sportliche Herausforderung zu suchen, teilten die Stuttgarter mit. Der 31-Jährige bestritt seit Sommer elf Pflichtspiele für den TVB.

Kornecki, der mit der polnischen Nationalmannschaft bereits an mehreren Welt- und Europameisterschaften teilgenommen hat, freut sich auf die Rückkehr in die seiner Meinung nach »stärkste Liga der Welt« und erhielt in Stuttgart einen Vertrag bis zum Saisonende.