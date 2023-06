Karlsruhes Torwart Marius Gersbeck in Aktion.

Bitte aktivieren Sie Javascript

»Es ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl, im Profibereich in der Heimat spielen zu dürfen«, sagte Gersbeck, der für drei Jahre in der Hauptstadt unterschrieben hat. Der Abschied des 27-Jährigen aus dem Wildpark hatte sich bereits seit mehreren Tagen abgezeichnet. Als möglicher Nachfolger gilt Patrick Drewes vom in die dritte Liga abgestiegenen SV Sandhausen. Der Vertrag des 30-Jährigen beim SVS läuft aus.

Mitteilung Karlsruher SC

Mitteilung Hertha BSC