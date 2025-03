Tonnenweise Münzen verschwunden: Sicherheitsfirma verurteilt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Weil tonnenweise Münzgeld bei ihr verschwunden ist, muss eine Sicherheitsfirma der Heidenheimer Volksbank fast eine Million Euro Schadenersatz bezahlen. Eine Zivilkammer des Stuttgarter Landgerichts gab der Klage des Kreditinstituts vollumfänglich recht, wie das Gericht mitteilte. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig.

Aus Sicht der Bank ist es gelungen, das Geld in den Jahren 2021 und 2022 in den Räumen der Sicherheitsfirma zu stehlen. Von dort aus sollte es zur Bundesbank gebracht werden. Das Kreditinstitut geht davon aus, dass vor allem Zwei-Euro-Münzen verschwunden sind.

Weitere Zivilverfahren gegen die Firma

Wer für den Diebstahl verantwortlich ist, ist unklar. Der Sicherheitsfirma selbst ist das verschwundene Münzgeld laut Bank aufgefallen. Darüber habe sie dann die Volksbank informiert.

Gegen die Sicherheitsfirma laufen laut Gericht zwei weitere Zivilprozesse, in denen Banken klagen. In einem Prozess gehe es um fehlendes Kleingeld im Wert von etwa 350.000 Euro, in einem anderen um fehlende 1,7 Millionen Euro nach einem vorgetäuschten Überfall auf einen Geldtransporter in Ludwigsburg. Das betroffene Unternehmen wollte sich auf Anfrage nicht äußern.