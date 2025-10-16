Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Tonnenschwere Mulde kippt in Schwanau um – Arbeiter stirbt

Tragödie in Schwanau: Ein 57-Jähriger stirbt bei einem Arbeitsunfall. Die Ursache des Unglücks bleibt vorerst unklar.

Auf einem Firmengelände in Schwanau kam es zu einem schweren Unfall (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/DPA
Auf einem Firmengelände in Schwanau nördlich von Freiburg ist eine tonnenschwere Mulde auf einen Arbeiter gekippt und hat ihn tödlich verletzt. Der 57-Jährige starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge sei der Mann mit Sandstrahlarbeiten in der Nähe des schweren Behälters aus Stahl beschäftigt gewesen. Wie es dann genau zu dem Unfall am Mittwoch kam, werde noch ermittelt. Die Staatsanwaltschaft hat den Unfallort laut Mitteilung beschlagnahmt.

