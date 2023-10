Aktuell Land

Tod von Kleinkind: BGH hebt Landgerichtsurteil auf

Der Prozess um den grausamen Tod eines Kleinkindes vor zwei Jahren im Ostalbkreis muss neu aufgerollt werden. Der Bundesgerichtshof (BGH) hob auf Revision der Staatsanwaltschaft ein Urteil des Landgerichts Ellwangen auf und wies die Sache zu neuer Verhandlung an eine andere Strafkammer des Landgerichts zurück. Die Revision des Angeklagten wurde in einem am Freitag in Karlsruhe veröffentlichten Urteil vom BGH verworfen.