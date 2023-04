Tieflader blockiert Hechinger Marktplatz: Was die Reutlinger Polizei damit zu tun hat

Bitte aktivieren Sie Javascript

HECHINGEN. Der Tieflader mit dem Abrissbagger steht auch am Mittwochmorgen noch auf dem Marktplatz, durfte Hechingen bislang noch nicht verlassen. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen sagt: »Stand Mittwochmorgen gibt es noch keine Genehmigung.«

Der Schwertransport auf dem Hechinger Marktplatz, den die Polizei in der Nacht von Montag auf Dienstag festgesetzt hatte, steht auch am Mittwochmorgen noch. »Bislang liegt keine Genehmigung vor«, sagte Michael Schaal, Sprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen, am Mittwochmorgen dem Zollern-Alb-Kurier.

Stadt hatte bereits Rückbau der Baustraße verkündet

Wie berichtet, hätte der Abrissbagger, der in den vergangenen Wochen auf der Baustelle in der Straße »Am Rain« eingesetzt war, in der Nacht zum Dienstag mit Polizeibegleitung Hechingen verlassen sollen. Die Stadt hatte zuvor bereits verkündet, dass auf dem Marktplatz vorläufig wieder geparkt werden könne; die Baustraße war bereits zurückgebaut.

Genehmigung laut Polizei bereits Anfang März abgelaufen

»Am Dienstagmorgen um 3.20 Uhr hätte der Tieflader losrollen sollen«, erklärt Polizeisprecher Michael Schaal. »Doch die Genehmigung des Unternehmens war Anfang März bereits abgelaufen.« Keine Genehmigung – kein Schwertransport. Man bedauere, dass der Tieflader nun den Marktplatz blockiere, sagt Polizeisprecher Schaal. Allein, der Polizei seien die Hände gebunden; das Unternehmen müsse sich schleunigst um die Genehmigung kümmern. Die stelle die Verkehrsbehörde im Landratsamt aus.

Polizeibeamte prüfen Daten vor Abfahrt

Vor Abfahrt eines Schwertransports wie diesem in Hechingen prüfen die Polizeibeamten dann die Daten: Gibt es Auflagen? Stimmen die Maße des zu transportierenden Geräts? Und eben: Ist die Genehmigung überhaupt gültig? Was im Falle des Tiefladers auf dem Marktplatz schon seit Wochen nicht mehr der Fall sei. (ZAK)