Tiafoe erreicht Stuttgarts Tennis-Halbfinale

Nach einem kuriosen Punktgewinn hat der amerikanische Tennisprofi Frances Tiafoe das Halbfinale beim Rasenturnier in Stuttgart erreicht. Sein Viertelfinale gegen den Italiener Lorenzo Musetti gewann der US-Open-Halbfinalist am Freitag 6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 6:2. Damit trifft Tiafoe in der Vorschlussrunde am Samstag auf seinen Landsmann Taylor Fritz oder den ungarischen Qualifikanten Marton Fucsovics.