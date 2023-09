Aktuell Land

THW sendet am Mittwoch erste Hilfslieferung nach Libyen

Das Technische Hilfswerk (THW) bereitet die Lieferung von Hilfsgütern in das Überschwemmungsgebiet in Libyen vor. Diese werden im Laufe des Mittwochs in THW-Logistikzentren in Bayern und Baden-Württemberg verladen und dann über Nacht zum Flughafen gebracht, teilte das bayerische THW mit.