Thorup setzt auf Moral seiner Augsburger in Stuttgart

Trainer Jess Thorup hat seinen Spielern des FC Augsburg verboten, die Saison in der Fußball-Bundesliga ohne Energie und Motivation austrudeln zu lassen. »Wir haben noch etwas zu erreichen. Es geht um Punkte, um Platzierungen, um TV-Geld. Und andererseits geht es auch darum, mit einem guten Gefühl in die neue Saison reinzugehen«, sagte der Coach vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) beim VfB Stuttgart.

Nachdem der FCA famos in die Rückrunde gestartet war und Chancen auf einen Platz im internationalen Geschäft hatte, sind diese Positionen in der Tabelle an den kommenden zwei Spieltagen nicht mehr zu erreichen. Die Fuggerstädter gehen als Elfte in den 33. Spieltag und wollen sich für die jüngsten Rückschläge gegen Kiel (1:3), in Leverkusen (0:2) und gegen Eintracht Frankfurt (0:0) revanchieren. Stuttgart hat zuletzt sechs Liga-Heimspiele in Serie verloren. »Das habe ich natürlich mitbekommen«, sagte Thorup. »Es gibt Hoffnung, dass - egal, wie das Spiel läuft - es Möglichkeiten für uns gibt.«

Blutige Nasen im Training

Er glaubt an seine Schützlinge. Im Training am Freitag holten sich sogar zwei Spieler blutige Nasen ab, wie der Däne schilderte. »Wir haben uns nicht zurückgehalten und Gas gegeben. Ich hoffe, dass wir das auch am Sonntag auf dem Platz zeigen können.«

Stürmer Mergim Berisha wird wegen einer Oberschenkelverletzung weiter ausfallen, kündigte der Trainer auf einer Pressekonferenz an. »Es tut mir weh, immer hier zu sagen, dass er es nicht schafft.« Der Ex-Nationalspieler, der im Winter von Hoffenheim zurück nach Augsburg gekommen war, hoffe nun auf einen Einsatz im letzten Heimspiel gegen Union Berlin.