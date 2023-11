Aktuell Land

Thomas Gottschalk feiert Abschied von »Wetten, dass..?«

Thomas Gottschalk will am Samstag (20.15 Uhr) seinen endgültigen Abschied von »Wetten, dass..?« feiern. In der Sendung begrüßt er unter anderem Weltstar Cher, die britische Kultband Take That sowie die Erfolgsmusikerinnen Helene Fischer und Shirin David auf dem TV-Sofa. Zu den Wettpaten gehören die Schauspieler Matthias Schweighöfer, Jan Josef Liefers und Stefanie Stappenbeck. Auch Bastian Schweinsteiger und Ehefrau Ana Ivanović werden in Offenburg erwartet.