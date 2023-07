Theurer als FDP-Landeschef bestätigt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der FDP-Landesvorsitzende Michael Theurer ist erneut im Amt bestätigt worden. Der 56-Jährige erhielt am Samstag beim Landesparteitag in Heidenheim 78,2 Prozent der Stimmen. Vor zwei Jahren erhielt er noch 88,1 Prozent der Stimmen. Der Diplom-Volkswirt aus Horb am Neckar führt die Partei in ihrem Stammland seit 2013 an. Es komme darauf an, die FDP mit souveräner Gelassenheit weiter zu profilieren, sagte Theurer - als Oppositionspartei im Land und Regierungspartei im Bund. Er fühle sich im besten Alter für die anstehenden Aufgaben. Theurer ist auch Staatssekretär im Verkehrsministerium der Ampelregierung.