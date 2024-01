Aktuell Land

Thüringens CDU-Chef für offensive Auseinandersetzung mit AfD

Thüringens CDU-Vorsitzender Mario Voigt hat sich für eine offensive Auseinandersetzung mit der AfD im Wahljahr 2024 ausgesprochen. »Es gibt gute Argumente, warum die CDU diesen inhaltlichen Disput auch suchen sollte«, sagte er am Samstag am Rande der CDU-Vorstandsklausur in Heidelberg. »Jemand, der die EU und Europa sterben sehen will, der ist eine Gefahr für den Wohlstand in Deutschland und natürlich auch für die Ordnung, die uns ausmacht«, betonte Voigt mit Blick auf den Thüringer AfD-Chef Björn Höcke. Umso wichtiger sei es, als CDU deutlich zu machen: »Wir suchen den Kampf, auch weil wir im Osten als Partei der deutschen Einheit auch viel Reputation haben.« In Thüringen ist am 1. September Landtagswahl.