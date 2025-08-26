Textildiscounter in Flammen – Dach vollständig eingestürzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Kaufhaus ist in Malsch (Landkreis Karlsruhe) in Brand geraten - Feuerwehr und Polizei waren im Großeinsatz. Der Dachstuhl des Textildiscounters habe in Flammen gestanden, sagte ein Polizeisprecher. Der Gruppenführer vom ersten Löschfahrzeug berichtete nach Angaben des Kreisfeuerwehrverbands: »Das komplette Dach stand im Vollbrand und ist wenige Minuten nach unserem Eintreffen vollständig eingestürzt.«

Verletzte gab es demzufolge keine. »Unmittelbar nach einem Stromausfall haben wir Brandgeruch im Gebäude wahrgenommen und gemeinsam mit allen Kunden das Gebäude sofort verlassen und die Feuerwehr alarmiert«, berichtete der Filialleiter laut Mitteilung der Feuerwehr. Das Erdgeschoss werde als Kaufhaus genutzt, das Obergeschoss als dazugehöriges Warenlager. Schadenshöhe und Brandursache waren zunächst unklar.

Die Feuerwehr war mit mehr als 130 Kräften im Einsatz und konnte verhindern, dass sich die Flammen auf umliegende Gebäude ausbreiteten. Die Löscharbeiten dauerten laut Polizei gut eineinhalb Stunden. Durch sie kam es auch zu Verkehrsproblemen rund um den Brandort.