Teurer Crash bei Rutesheim – Polizei sucht Porsche-Fahrer

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mitten in der Nacht ist ein Porsche auf der A8 bei Rutesheim erst in die Schutzplanke, dann in die Betonleitwand gekracht – und der Fahrer des schwer demolierten Sportwagens hat das Weite gesucht. Als die Polizei eintraf, stand der Wagen quer auf der Fahrbahn. Nur ein 21-Jähriger war noch am Ort des Unfalls, er gab sich als Beifahrer aus und kam verletzt ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Zuvor soll der Porsche-Fahrer bei überhöhter Geschwindigkeit nach rechts abgekommen, gegen die Leitplanke gestoßen, nach links abgewiesen worden und mit aller Wucht gegen eine Betonleitwand geprallt sein. Von Fahrer und mutmaßlich weiteren Insassen fehlt laut Polizei jede Spur. Dabei ist der entstandene Sachschaden mit 140.000 Euro beträchtlich.