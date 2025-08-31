Teure Spritztour: 20-Jährige ohne Führerschein rammt Autos

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine junge Frau ohne Führerschein hat mit einem Auto auf einem Parkplatz in Schrozberg im Landkreis Schwäbisch Hall zwei andere Wagen gerammt. Dabei entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro, wie die Polizei mitteilte.

Die 20-Jährige habe am Samstagabend aus zunächst ungeklärter Ursache plötzlich stark beschleunigt und die Kontrolle über das Auto verloren. Ihr Wagen prallte in die beiden Autos, von denen eines wiederum auf ein kleines Motorrad geschoben wurde.

Die Fahrt der 20-Jährigen endete laut Polizei in einem Bauzaun. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Frau gar keinen Führerschein besitzt. Verletzt wurde sie Frau nach Angaben einer Polizeisprecherin nicht.