Temperatursturz nach Hitze im Südwesten

Viele Menschen werden zu Wochenbeginn bei Wolken und Regen aufwachen: Denn das Wetter schlägt deutlich um. Bereits in der Nacht wird es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) nass. Tagsüber folgen stellenweise demnach Schauer, unter die sich auch kurze Gewitter mischen können. Die Sonne lässt sich kaum blicken. Dabei kühlt es weiter ab: Nur noch 18 bis 22 Grad sollen die Temperaturen erreichen.

Temperatursturz

Das ist binnen Tagen ein deutlicher Temperatursturz. Der vergangene Mittwoch schaffte es zum bisher heißesten Tag in diesem Jahr im Südwesten: Nach Angaben des DWD wurden in Waghäusel-Kirrlach (Kreis Karlsruhe) 38,7 Grad Celsius gemessen.

Am Dienstag werden dann gar nur maximal 17 Grad in Oberschwaben und im Allgäu, 19 Grad am Rhein und 13 Grad im Bergland erwartet. Das werde der kühlste Tag der Woche, so der DWD. Immer wieder gibt es demnach Regenschauer sowie kurze Gewitter. Überwiegend bleibe es stark bewölkt.

Es geht wieder aufwärts

Am Mittwoch regnet es laut Vorhersage noch mancherorts. Dann verlässt die Sonne ihr Versteck und zeigt sich immer mehr. Mit 18 Grad entlang der Alb und 24 Grad am Oberrhein geht es mit den Temperaturen aufwärts.