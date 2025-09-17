Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Telefonbetrüger ergaunern Wertgegenstände von Ehepaar

Ein Anruf, eine Schocknachricht – und ein großer Verlust für zwei Senioren. Die Täter gingen skrupellos vor.

Schockanrufe
Erst nach der Übergabe bemerkt das Ehepaar den Betrug. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/DPA
Telefonbetrüger haben ein Seniorenehepaar in Reutlingen um Wertgegenstände im hohen sechsstelligen Bereich gebracht. Ein Anrufer gab sich laut Polizei am Dienstag als Staatsanwalt aus und behauptete, die Tochter des Ehepaars habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht.

Die Opfer gaben einem Komplizen des Anrufers Wertgegenstände, die sie auf Anweisung in eine größere Dose legten. Danach rannte der Mann davon. Erst danach bemerkte das Paar laut Polizei den Betrug. Die Polizei bat Zeuginnen und Zeugen um Hinweise.

