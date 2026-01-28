Teils Minusgrade und Regen: Pendler sollten vorsichtig sein

Bitte aktivieren Sie Javascript

Vorsicht am frühen Morgen für Pendler und Fußgänger: In Baden-Württemberg drohen teils glatte Straßen, bevor sich zunehmend Regen breitmacht. Nach der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zieht von Westen her in höheren Lagen zudem Schnee auf. Die Temperaturen gehen deutlich auseinander: Am Rhein liegen die Tiefstwerte bei plus 3 Grad, in Oberschwaben sinken sie auf minus 2 Grad. Entsprechend ist auf Nebenstraßen und Brücken besondere Vorsicht geboten.

Tagsüber Regen, abends wieder winterlich

Später bringt der Mittwoch über den Tag vor allem im Westen vielfach Regen, zwischendurch bleibt es gebietsweise aber auch mehrere Stunden trocken. Ab dem Nachmittag breitet sich von Süden her zunehmend Schneefall aus, zum Abend hin nehmen die Niederschläge weiter zu, gleichzeitig sinkt die Schneefallgrenze vom Bergland bis in mittlere Lagen ab. Zur Mittagszeit werden 0 Grad auf der Ostalb und bis zu plus 6 Grad im Breisgau erreicht, am Abend liegen die Temperaturen dann vielerorts um oder leicht unter dem Gefrierpunkt. Der Wind weht schwach aus Südwest bis West.

In der Nacht zum Donnerstag bleibt es stark bewölkt. Verbreitet fällt Schnee, in tieferen Lagen zeitweise auch Schneeregen, ab den mittleren Lagen ist erneut mit glatten Straßen zu rechnen und auch mit mehreren Zentimetern Neuschnee. Die Temperaturen gehen auf plus 2 Grad im mittleren Oberrheingraben und bis minus 4 Grad im Bergland zurück. Der Schneefall hält bis in den Donnerstag hinein an und lässt erst im Tagesverlauf allmählich nach.