Teilgeständnis in Mordprozess - Ehefrau vor Landgericht

Eine Frau hat in einem Mordprozess am Landgericht Karlsruhe gestanden, mit einem Hammer auf ihren Ehemann eingeschlagen zu haben. Sie berief sich aber auf Notwehr, der 74-Jährige habe sie zuvor durch das Haus in Kronau (Landkreis Karlsruhe) verfolgt, sagte sie vor Gericht aus.

Zudem könne sie sich nicht an alle Details erinnern. Dabei geht es auch darum, dass der Mann laut Anklage mit Kabelbindern erstickt wurde. »Ich wollte ihn niemals töten, sondern mich nur wehren«, betont die 66-Jährige mehrmals.

Anklage: Mindestens 34 Hammerschläge

Die Angeklagte soll dem Staatsanwalt zufolge im Juni 2024 ihrem Mann zuerst das Schlafmittel Diazepam verabreicht haben, damit er sich nicht mehr so gut wehren könne. Das bestritt die Deutsche jedoch.

Anschließend soll sie ihm mindestens 34 Mal mit einem Hammer unter anderem gegen den Kopf geschlagen und ihn dann mit Kabelbindern erstickt haben. Die Staatsanwaltschaft spricht von einer heimtückischen Tötung.

Das Schwurgericht hat insgesamt vier Verhandlungstage angesetzt. Schon beim dritten Termin könne es aber ein Urteil geben, sagte der Vorsitzende Richter. Das wäre dann am 21. März.