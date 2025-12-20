Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Tegut-Wildfond zurückgerufen

Suppenhersteller Menzi ruft einen Wildfond wegen Krankheitserregern zurück. Was hinter dem Problem steckt und in welchen Bundesländern das Produkt verkauft wurde.

Lebensmittelwarnung
Kurz vor Weihnachten wird ein Wildfonds zurückgerufen. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/DPA
Foto: Sebastian Gollnow/DPA

Der ostwestfälische Suppenhersteller Menzi warnt wegen möglicher Krankheitserreger vor dem Verzehr eines Wildfonds, der in Tegut-Supermärkten verkauft wurde. Nach Angaben des Internetportals Lebensmittelwarnung.de handelt es sich um das Produkt »tegut Wildfond, 400 Milliliter« mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 9.9.2028 und der Chargennummer TW L-25-0663.

Bei der Konservierung der betroffenen Produkte sei es zu einem Fehler im Produktionsprozess gekommen, wodurch sie vorzeitig verderben könnten, teilte das Portal mit. Die Ware wurde demnach in Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Hessen, Rheinland-Pfalz und Thüringen über Tegut-Filialen vertrieben.

Für weitere Kundeninformationen kann die Firma Menzi in Versmold kontaktiert werden, entweder per Telefon unter der Nummer +49 5423 2060 (Montag bis Freitag, 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr)oder per E-Mail unter der Adresse <qs@menzi.de>.

