Teenager wird vermisst - wollte wohl nach Sizilien radeln

Die Polizei sucht nach einem Teenager aus Bruchsal (Kreis Karlsruhe), der einen abenteuerlichen Plan haben soll. Ermittlungen im Umfeld des 13-Jährigen hätten ergeben, dass er mit dem Fahrrad nach Sizilien fahren wolle, sagte ein Polizeisprecher. Nähere Angaben zu der womöglich von dem Jungen geplanten Tour machte er nicht. Familiäre Bezugspunkte gebe es nach Kenntnis der Polizei nicht auf der italienischen Mittelmeerinsel. Die bisherige Fahndung der Polizei blieb erfolglos.

Der Junge wird seit Dienstag vermisst. Laut Polizei verließ er wie gewohnt gegen 7.00 Uhr am Morgen das elterliche Wohnhaus in Bruchsal, um in die Schule zu fahren. Dort kam er nicht an. Seither ist sein Aufenthaltsort unbekannt.