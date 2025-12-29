Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Teenager in Villingen-Schwenningen mietet Auto mit gestohlenem Führerschein: Unfall

Ein junger Mann mietet mit einem gestohlenen Führerschein ein Auto. Zusammen mit einem 18-Jährigen fährt er umher. Doch dann kommt es zum Unfall.

Polizei Baden-Württemberg
Das Auto musste schließlich abgeschleppt werden. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/DPA
Das Auto musste schließlich abgeschleppt werden. (Symbolbild)
Foto: Marijan Murat/DPA

Ein junger Mann hat mit einem gestohlenen Führerschein ein Auto gemietet und damit anschließend einen Unfall verursacht. Der 19-Jährige habe den Führerschein eines Familienmitglieds benutzt, sagte ein Polizeisprecher. Er kam bei Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) mit dem Mietwagen von der Straße ab. Er und sein 18 Jahre alter Beifahrer blieben unverletzt. Das Auto war allerdings nicht mehr fahrbereit. Wo genau der junge Mann den Führerschein gestohlen hatte, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen.

© dpa-infocom, dpa:251229-930-476423/1