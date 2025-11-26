Technischer Defekt wohl Ursache für Kindergartenbrand

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem Großbrand einer Kindertagesstätte in Durmersheim (Kreis Rastatt) geht die Polizei von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Hinweise auf Brandstiftung lagen nicht vor, wie die Polizei mitteilte. Mutmaßlich sei der Defekt im Küchenbereich der Kindertagesstätte gewesen, sagte Bürgermeister Klaus Eckert.

Der größte Kindergarten im Ort war in der Nacht auf Dienstag komplett niedergebrannt. Polizeiangaben zufolge entstand ein Schaden von etwa 1,5 Millionen Euro. Verletzt wurde niemand.

Verwaltung will Neubau

Die Gemeindeverwaltung hat eine Task Force gegründet, um die sieben Gruppen mit insgesamt 131 Kindern anderweitig unterzubringen. Vier Gruppen können wohl in anderen Einrichtungen der Gemeinde betreut werden, für die restlichen drei wird laut Bürgermeister Eckert noch nach einer Interimslösung gesucht. Bereits für die laufende Woche hat die Gemeinde eine Notbetreuung in den anderen kirchlichen und kommunalen Kinderbetreuungseinrichtungen in der Gemeinde organisiert. Diese nutzen aktuell 43 Kinder.

Die Kita war 1974 gebaut worden. Und die »Villa Kunterbunt« soll bald wieder stehen. »Die Gemeindeverwaltung plant einen Neubau am jetzigen Standort«, sagte Bürgermeister Eckert. Der Gemeinderat müsse aber noch zustimmen. Einen Spendenkonto zur Unterstützung der »Villa Kunterbunt« hat die Gemeinde bereits eingerichtet. Laut Eckert kommt viel Solidarität von Nachbarkommunen, anderen Kindergärten und Privatpersonen.