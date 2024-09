Technischer Defekt war wohl Grund für Amok-Alarm

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem Amok-Alarm an einer weiterführenden Schule in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) geht die Polizei von einem technischen Defekt als Ursache aus. Nach Angaben eines Sprechers befand sich der Defekt bisherigen Erkenntnissen zufolge an dem Schalter, von dem der Amok-Alarm am Dienstag ausgelöst wurde. Ein Techniker der Betreiberfirma müsse das nun prüfen - also unter anderem auch, ob der Schalter bereits falsch produziert oder erst an der Schule beschädigt worden sei.

An der weiterführenden Schule gab es am Dienstagnachmittag Amok-Alarm. Die Polizei durchsuchte Raum für Raum und begleitete noch im Gebäude verbliebene Menschen nach draußen. Betroffen waren 26 Klassen mit Schülern und Lehrkräften. Nachdem die Schüler und das Personal das Gebäude sicher verlassen hatten, wurde Entwarnung gegeben. Eine konkrete Gefahr oder Gefährdung bestand laut Polizei nicht.