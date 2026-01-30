Taxi kracht in Pizzeria – Fahrer mutmaßlich unter Drogen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Taxifahrer ist bei einem Unfall in Stuttgart mit seinem Wagen in den Eingang einer Pizzeria gekracht. Vorher war das Auto des 40-Jährigen an einer Kreuzung mit einem anderen Taxi kollidiert, wie die Polizei mitteilte. Beide Taxis wurden infolge des Zusammenstoßes gegen mehrere geparkte Autos geschleudert, bevor der Wagen des 40-Jährigen im Eingang der Pizzeria landete. Der Fahrer und eine Frau, die in einem der geparkten Autos saß, wurden leicht verletzt.

Verursacht hat den Unfall nach ersten Erkenntnissen der 52-jährige Fahrer des zweiten am Unfall beteiligten Taxis. Er sei in einer 30er-Zone zu schnell gefahren sein, teilte ein Polizeisprecher mit. Außerdem soll der Mann mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben. Insgesamt sei bei dem Unfall ein Schaden von etwa 120.000 Euro entstanden.