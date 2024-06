Tausende Trachtler beim Trachtenfest in Wangen erwartet

Bitte aktivieren Sie Javascript

Am Wochenende werden in Wangen im Allgäu mehrere Tausend Trachtenträgerinnen und -träger und ebenso viele Zuschauer erwartet. Eingeladen zum Deutschen Trachtenfest 2024 hatten der Deutsche Trachtenverband, die Stadt Wangen und die Landesgartenschau GmbH. Die nördlichsten Vertreter der 121 Gruppierungen kommen aus Wyk auf Föhr, die südlichsten aus Vorarlberg. Am Samstag stehen ab 10.00 Uhr Auftritte der Trachtengruppen im Landesgartenschau-Gelände und in der Altstadt auf dem Programm, am Sonntag ab Mittag ein Festumzug durch die Altstadt. Die Wangener Altstadt ist wegen des Umzugs am Sonntag ab 11.30 Uhr für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Sperrungen werden gegen 16.00 Uhr wieder aufgehoben. »Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt, außer es regnet aus allen Kübeln«, sagte der erste Vizepräsident des Deutschen Trachtenverbandes, Gunter Dlabal.

Wegen der Hochwasserlage wurde die Landesgartenschau in Wangen am 1. Juni geschlossen. Die Stadt an der Argen hatte einen Tag davor Hochwasseralarm ausgelöst. Veranstaltungen auf dem Landesgartenschau-Gelände waren abgesagt worden.

Dem Deutschen Trachtenverband gehören laut dem Trachtenverband rund eine Million Trachtenträgerinnen und -träger an. Der Verband sei Vermittler unter anderem von Heimatpflege, Mundart und Muttersprache, von Volkslied und Volkstanz.

