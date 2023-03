Aktuell Land

Tausende Menschen bei Klimastreiks im Südwesten

Tausende Menschen sind bei Klimastreiks in Baden-Württemberg auf die Straße gegangen. Laut Fridays for Future waren rund 9000 Menschen in Freiburg unterwegs. Die Polizei schätzte 6000. Neben der Demonstration fand auch eine Aktion der »Letzten Generation« statt. Die Aktivisten klebten sich demnach auf die noch für den Verkehr freie Spur auf der Bundesstraße 31 in Freiburg. Somit liefen auf einer Spur Fridays for Future und auf der anderen klebte die »Letzte Generation«.