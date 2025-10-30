Tatwaffe Nagelschere? Reifen an 23 Autos zerstochen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 52-Jähriger soll in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) die Reifen von mindestens 23 Autos zerstochen haben. Eine Streife habe den Mann erkannt und vorläufig festgenommen, wie ein Polizeisprecher sagte. Bei der Festnahme am Mittwoch hatte der Mann eine Nagelschere bei sich, die als Tatmittel infrage kommen könne.

Die Beschädigungen ereigneten sich in einer Nacht Mitte des Monats. Der aus Brühl stammende Mann soll einen Gesamtschaden von etwa 5.000 Euro verursacht haben. Er war nachträglich anhand von Videoaufnahmen identifiziert worden, die ein Anwohner der Polizei zur Verfügung gestellt hatte. Was genau auf den Aufnahmen zu sehen ist, wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen.