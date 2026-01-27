Tatverdächtiger nach Messerangriff in Haft

Bitte aktivieren Sie Javascript

Das Opfer stand am Neujahrstag nichtsahnend auf einem Gehweg in Mannheim und telefonierte, als es plötzlich mit einem Messer angegriffen wird. Der mutmaßliche Täter flüchtet, wird aber fast einen Monat nach der Tat gefasst und sitzt nun wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft, wie die Polizei mitteilte.

Der 20 Jahre alte Tatverdächtige soll dem 31-jährigen Mann am 1. Januar mit einem Messer wuchtig in den Unterbauch gestochen haben. Anschließend sei er geflüchtet. Der 31-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wo er notoperiert wurde. Er ist nicht mehr in kritischem Zustand. Die Hintergründe sind nicht bekannt.