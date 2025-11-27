Tatverdächtige nach Leichenfund im Saarland festgenommen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem möglichen Gewaltverbrechen an einer 30-Jährigen im saarländischen Rehlingen-Siersburg ist eine Tatverdächtige festgenommen worden. Die 36-jährige mutmaßliche Täterin sei am Mittwoch im rheinland-pfälzischen Landkreis Mainz-Bingen festgenommen worden, teilte die saarländische Polizei mit. Sowohl die Tatverdächtige als auch das Opfer stammten demnach aus Baden-Württemberg.

Die Leiche der 30-Jährigen war am Dienstagmorgen auf einem Feldweg in der Nähe eines Autobahnrastplatzes im Landkreis Saarlouis gefunden worden. Ein Spaziergänger habe die leblose Person entdeckt. Laut der Polizei sei die Frau in der Zeit zwischen Montagabend und Dienstag Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Ob der Fundort der Frau auch der Tatort ist, sei Gegenstand weiterer Ermittlungen. Umfangreiche Untersuchungen vor Ort hätten zu ersten Hinweisen auf die 36-jährige Tatverdächtige geführt.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wieso es zu dem Gewaltverbrechen kam, war Angaben der Polizei zunächst unklar. Nach der Festnahme am Mittwoch sei die Tatverdächtige nach Saarbrücken überführt worden. Dort werde sie einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Die Polizei bittet Zeugen sich mit Hinweisen an den Kriminaldauerdienst zu wenden.