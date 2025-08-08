Tatort Regenfass – Heimlich gezapft, eiskalt erwischt

Bitte aktivieren Sie Javascript

In Spaichingen ermittelt die Polizei gegen eine Frau, weil sie sich gleich zweimal am Regenwasser eines Nachbarn bedient hat - und das heimlich. Warum das aus Sicht der Polizei eine Straftat ist.

Was war nachts passiert?

Laut Polizei huschte die 51 Jahre alte Frau Ende Juli in Spaichingen (Kreis Tuttlingen) mitten in der Nacht mit zwei Gießkannen über die Straße auf das Grundstück eines 38-jährigen Nachbarn und füllte etwa 40 Liter Regenwasser aus dessen Fass ab. Beim zweiten Einsatz versteckte sie sich sogar hinter einem Müllcontainer, als ein Auto vorbeifuhr.

»Offenbar sollte ihr nächtlicher Gieß-Ausflug nicht entdeckt werden«, heißt es in einem Facebook-Post der Polizei. Darin stellt die Polizei auch klar: »Was vom Himmel fällt, gehört nicht automatisch allen! Sobald Regen im Fass landet, ist er Eigentum des Besitzers.« Der Diebstahl geringwertiger Sachen sei im Strafgesetzbuch unter dem Paragrafen 248a normiert, teilte eine Polizeisprecherin mit. Da die 51-Jährige von dem 38-Jährigen angezeigt wurde, würden beide Parteien nun zur Sache vernommen. Dies sei der normale Ablauf, sagte die Polizeisprecherin.

Facebook-Post löst muntere Diskussionen aus

Rund 250 Kommentare hat der Facebook-Post der Polizei inzwischen nach sich gezogen. In den munteren Reaktionen erreicht die Polizei, die sich der Sache angenommen hat, Ärger und Spott.

Ein User schreibt: »Ich bin gesetzestreu und ordnungsliebend - aber was zu viel ist, ist zu viel! Das kann's und darf's nicht sein. Alleine der Schreib- und Verwaltungsaufwand ... Irgendwo hört's doch auf. Da kann man kein Verständnis mehr dafür aufbringen. Das erschüttert das Vertrauen in unsere Behörden und die Maßnahmen im Zuge der Verhältnismäßigkeit gegen den Bürger.«

Aber auch der geschädigte Nachbar wird durch die Mangel genommen: »Lächerlich so was anzuzeigen … ich hätte der Frau noch die dritte Kanne selber gefüllt und mitgegeben … absolut lächerlich, wir haben ja sonst keine anderen Probleme!«