Tarifgespräche im Südwest-Einzelhandel vertagt

Ohne Einigung sind die Tarifverhandlungen für die 490.000 Beschäftigten im baden-württembergischen Einzelhandel am Donnerstag in Stuttgart zu Ende gegangen. Am 17. Mai werde in zweiter Runde weiterverhandelt, teilten der Handelsverband Baden-Württemberg und die Gewerkschaft Verdi am Abend mit. Die Arbeitgeber hatten ein Angebot vorgelegt, das die Gegenseite als unzureichend zurückwies.