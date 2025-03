Tanklaster und Straßenbahn brennen nach Unfall - Verletzter

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Tanklaster ist in Ubstadt-Weiher nördlich von Karlsruhe mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Beide Fahrzeuge stehen nach Angaben der Polizei in Brand. Eine massive Rauchwolke steigt in die Luft. Ein Mensch sei mutmaßlich schwer verletzt, sagte eine Polizeisprecherin. Hinweise auf eine größere Zahl Verletzter oder gar Tote in Ubstadt-Weiher gab es ihren Angaben zufolge zunächst nicht.

Nach ersten Erkenntnissen waren die Fahrzeuge am frühen Nachmittag gegen 14.15 Uhr auf der Landesstraße 552 kurz vor der Ortseinfahrt Zeutern zusammengestoßen. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar. Auch zum Schadensbild sagte die Polizei zunächst nichts Genaues.

»Die L552 ist derzeit zum Zwecke der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten in beide Fahrtrichtungen gesperrt«, teilte die Polizei mit. Die Beamten, Feuerwehr und Rettungsdienste seien mit einem großen Kräfteansatz im Einsatz. Auch ein Rettungshubschrauber sei unterwegs, sagte die Sprecherin.