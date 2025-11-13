T-Shirt-Wetter im Herbst? Temperaturen über 20-Grad möglich

Laut DWD wird der Donnerstag sonnig und ungewöhnlich mild. Genau das richtige Wetter, um frische Luft zu schnuppern.(Archiv)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Herbst dreht in Baden-Württemberg nochmal richtig auf: Die Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) erwarten Sonne satt mit fast schon frühlingshaften Temperaturen vor allem in Südbaden. Dabei soll es aber leider nur bis zum Start ins Wochenende bleiben, dann dürften Wolken aufziehen.

Laut DWD wird der Donnerstag sonnig und ungewöhnlich mild – lediglich in Flusstälern gibt es morgens ein bisschen Nebel. Im Rest des Landes steht reichlich Sonne an: Es werde erneut »ungewöhnlich mild« bei Höchstwerten in Oberschwaben um 14 Grad und in Südbaden bis 21 Grad, sagte ein DWD-Experte. Regen? Auch weiterhin Mangelware.

Freitag wird zum Wetter-Zwilling

Die Wolken in der Nacht zum Freitag ziehen laut Wetterdienst nur durch und sorgen für örtlichen Nebel am Boden. Nachts kann es deutlich kühler werden bei Tiefstwerten von 8 bis 0 Grad, an der Donau und in Oberschwaben sogar bis zu -1 Grad. Der Freitag wird dann zur Wetter-Kopie des Tags zuvor: freundlich wird's und trocken mit Temperaturen von 14 Grad am Bodensee bis 21 Grad im Breisgau.

Das war's dann auch mit dem T-Shirt-Wetter, denn zum Wochenende erwarten die DWD-Meteorologen Wolken und örtlich etwas Regen. Es kühlt ab auf 11 Grad an der Tauber und bis zu 15 Grad im Breisgau.